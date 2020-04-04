Borussia Dortmund’un stadyumu Kovid-19 tedavi merkezine dönüştürüldü

Alman makamlarından yapılan açıklamada Signal-Iduna-Park’ın kuzey tribününün amaca uygun olarak dönüştürüldüğü, burada her gün saat 12.00-16.00 arasında koronavirüs şüphesi olan vatandaşların muayene edileceği belirtildi.

Yetkililer, stadyumun koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülmesindeki amacın, virüs şüphesiyle muayenehanelere gidenlerin diğer hastalarla ve muayenehane çalışanlarıyla temasını keserek olası yayılmanın önünü kesmek olduğunu açıklarken, sadece Kovid-19 şüphesi olan hastaların buraya geleceğini ifade etti.

Yetkililer, doktorlar gerekli muayeneyi yaptıktan sonra şikayeti olanların hastalık derecesini belirleyeceklerini dile getirirken, hastanın ayakta tedavisinin yeterli olup olmadığına bakılacağını, kritik vakaların kliniğe gitmesi gerektiğine karar verileceğini açıkladı.

Öte yandan stadyumda hastalar için gerekli ilaç reçeteleri de yazılabilecekken, gerekirse iş yeri için çalışamaz raporu hazırlanabilecek.

Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 91 bin 159'a, hayatını kaybedenler ise bin 275'e yükseldi.