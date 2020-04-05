Mustafa Denizli: Seyircisiz oynama kararının yanlış olduğunu anlamak için bize 1 hafta yetti

Teknik direktör Denizli ülkede ilk koronavirüs vakası görülmesi sonrası liglerin iptal edilmesi yerine seyircisiz oynatılmasını değerlendirdi ve süreç bittikten sonra nasıl tamamlanabileceğine dair öneriler sundu. Denizli, koronavirüs tedavisi gören Terim, Albayrak ve Reçber ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Teknik direktör Mustafa Denizli, Sözcü gazetesine verdiği demeçte liglerin seyircisiz olarak oynatılmasını eleştirdi, "Avrupa'da alınan bir karardı seyircisiz oynama durumu. Bu ahmakça bir karardı. Biz de ona ayak uydurduk. Niye? 'İnsanlar sadece tribünde bir arada olur' diye düşündük" dedi.

Denizli, "Halbuki futbol maçında yakın ilişkiler sadece seyirciler arasında olmaz; soyunma odalarında, koridorlarda, saha içinde de olur. Ortalama 700-800 kişinin yakın temasta görev yaptıkları yerler buraları… UEFA, bu tip kararlar alınırken tek taraflı düşünüyor ve biz de onlara uyduk. Seyircisiz oynama kararının yanlış olduğunu anlamak için bize 1 hafta yetti" diye devam etti.

Denizli liglerin tamamlanmasına yönelik önerisini de şu sözlerle anlattı:

© İHA / Nihat Özdemir: Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ediyorum

Burada en azından birinci devre maçları çarşamba-pazar-çarşamba olarak düşünürsek zaten yeterli süreyi yaratmış oluruz. Ligin ikinci yarısında milli takım için çalışma ve hazırlık süreci yaratmış oluruz çünkü unutmayalım ki 2021'de Avrupa Şampiyonası finalleri oynanacak. 4 haftada 8 maç oynanır ve ligi tamamlarsın. Yeni sezona eylülde başlarsın. 25-28 kişilik kadrolar bu maç periyodunu çok rahat çıkarabilirler. Çok da sıkışık değil bu.

Şu anda futbolcular tam pasif durumda değil. Bireysel Çalışmalarla fizik durumlarını korumaya çalışıyorlar. Tabii ki tam olmaz bu ama sakatlık riskini de arttırmaz. Yüzde 20-30'la başlayan futbolcular 1 ay içinde yüzde 80'lere 85'lere gelir. Normal lige de böyle başlanıyor. Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gidebilirler. 32 takım olarak düşünülebilir. İkinci yarıda Avrupa'da devam eden takımlar varsa onlar için de Türk futbolu için de zaman yaratılabilir.

'Fatih Terim espri yapıyorsa normalde dönmüş demektir'

Yakın dostu Fatih Terim'le görüştüğünü, Göksel Gümüşdağ ve Abdurrahim Albayrak'ı da aradığını söyleyen Denizli şunları anlattı: "Fatih Hoca esprilere başladı bile. Fatih espri yapıyorsa normale dönmüş demektir. Kendi aramızda yaptığımız konuşmaları yapmaya başladığında, ‘Telefonu kapatıyorum, sen normale dönmüşsün' dedim.

Rüştü'ye (Reçber) eşinden ulaşmaya çalıştım. Eşi yoğunluktan geç geri dönüş yaptı. Müjdeli haberi verdi. Hepsi aramıza dönecek. İnsanlar şunu kafasına koymalı: Bu virüs şöhretli-şöhretsiz dinlemiyor. Zengin-fakir ayrımı yapmıyor. ‘Bize bir şey olmaz' diyenler vardı, hepsine bir şey oldu."

Denizli'nin diğer açıklamaları şöyle: