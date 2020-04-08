Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho ve 3 futbolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayarak bir parkta antrenman yaptı. Görüntüler İngiltere'de tepki çekti.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti.

Başka bir videoda ise diğer bir Tottenhamlı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü.

Mourinho ve futbolcular sosyal mesafe kuralına uymadı, antrenman yaptı https://t.co/qB8NHsyck9 pic.twitter.com/b1qKgFkv3L — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 8, 2020

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