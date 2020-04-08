Türkiye Basketbol Federasyonu: Antrenör ve oyuncuların sözleşmeleri sezon sonuna kadar uzatıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Federasyonun açıklamasında basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar uzatıldığı belirtilirken, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Antrenör ve oyuncu sözleşmeleri sezon bitimine kadar uzatıldı. Liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da devlet yetkilileri ile yapılacak değerlendirmede karar alınacak" ifadelerine yer verildi.