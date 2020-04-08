beIN Sports’tan Kovid-19 kararı: Maç yayınları başlayana kadar Süper Lig için ödeme yapılmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme giren Süper Lig için bir kötü haber de yayıncı kuruluştan geldi. beIN Sports, TFF'ye bir mektup göndererek maç yayınları tekrar başlayana kadar ödeme yapmayacağını bildirdi.