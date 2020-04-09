Mourinho bu kez hatasını kabul etti: Kamuya açık parkta antrenman yapmamalıydım

Koronavirüse karşı evde kal kampanyasına rağmen Tottenham futbolcularıyla parkta antrenman yaparken görüntülenen 'özel biri' "Eylemlerimin hükümet protokolüne uygun olmadığını ve sadece evimizin içindekilerle temas halinde olmamız gerektiğini kabul ediyorum" dedi. Ancak özür dilemedi.

Koronavirüs pandemisi karşısında sürü bağışıklığı stratejisinden ancak 23 Mart'ta evde kal kampanyasına geçmiş bulunan Britanya'da kendisine 'özel biri' diyen ünlü teknik direktör Jose Mourinho nadiren görüldüğü üzere yanlış davrandığını kabul etti.

Evde kal kampanyası kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanmasına ve genel menajerliğini yaptığı Tottenham futbol kulübünün antrenmanların evden yapılması kararına rağmen, hırsıyla tanınan Portekizli hocanın halka açık bir parkta antrenman yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Tottenham yönetiminin "Oyuncularımızı ve teknik direktörümüzü korona önlemlerine saygı göstermeye davet ediyoruz" diye uyardığı Mourinho, yaptıklarının hükümetin tavsiyelerine aykırı olduğunu kabul etti.

CNN Sport'a açıklama yapan 'özel biri' "Eylemlerimin hükümet protokolüne uygun olmadığını ve sadece evimizin içindekilerle temas halinde olmamız gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının büyük fedakarlıklarına gönderme yapan Portekizli hoca, "Yaşamları kurtarmak ve NHS'deki kahramanları desteklemek için hepimizin üstüne düşeni yerine getirmesi ve hükümetin tavsiyelerinden çıkmaması yaşamsal önemde" vurgusu yaptı.

Ancak özür dilemedi.

İngiliz Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Tottenham'ın genel menajerini, Londra'daki bir parkta, takım oyuncularıyla koşarken ve rekor transfer Tanguy Ndombele'yle bire bir idman yaparken gösteren fotoğraflar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Fotoğraflarda ikili, sosyal mesafe kurallarına uyuyordu.

Yine Tottenhamlı futbolcular Davinson Sanchez ve Ryan Sessegnon da aynı parkta birlikte koşarken görüldü. Serge Aurier de bir arkadaşıyla birlikte yaptığı koşuyu Instagram'da paylaştı.