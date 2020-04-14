Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay: Koronavirüsü yendim

Geçen hafta koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Günay, Instagram hesabından paylaştığı video ile virüsü yendiğini duyurdu.

Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet."