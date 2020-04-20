Fransız lig yönetimi, futbola dönüş takvimini belirledi

Avrupa'nın en üst düzey futbol ligleri olan İngiliz Premier Lig, İspanyol La Liga, Alman Bundesliga, İtalyan Seria A koronavirüs krizinden geri dönüş takvimini henüz netleştiremezken, Fransa ilk adımı attı.

Avrupa futbolunun geri dönüş takvimi şekillendiren ilk ülkesi olan Fransa'da, Profesyonel Lig Yönetimi (LFP), 17 Haziran'da Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarına başlayıp 25 Temmuz'da sezonu noktalamak istediğini açıkladı.

Her şey planlandığı gibi giderse, 2020-21 sezonunun da 22 Ağustos'ta başlaması hedefleniyor.

Fransa Lig Yönetimi'nin planının resmileşmesi ve maçların seyircili oynanıp oynanmayacağının netleşmesi için gözler hükümette.

Fransız hükümetinin 11 Mayıs'a dek uzattığı sokağa çıkma yasaklarının akıbetiyle ilgili nisan sonunda karar alması bekleniyor.

11 Mayıs'ta yasak sona ererse, futbol takımlarının antrenmanlara başlaması öngörülüyor.

UEFA da 23 Nisan'da Avrupa kupalarının akıbetiyle ilgili zirve düzenleyecek.

Buradan çıkacak kararlar da futbola dönüş takvimlerinde belirleyici rol oynayacak.

Fransa'da Ligue 1, bitime 10 hafta kala 10 Mart'ta askıya alınmıştı.