Aziz Yıldırım kurucusu olduğu 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım istifa dilekçesini, 1907 Derneği Yönetim Kurulu'na iletti.

Aziz Yıldırım'ın temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden de ayrılması dikkat çekti. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öne sürüldü.

Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevelli heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadığı kaydedildi.