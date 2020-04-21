İtalyan basını: Şampiyonlar Ligi takvimi belirlendi

UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. Hedef kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak krizden çıkmak.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yerel liglerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de takvim karmaşası ve belirsizlik devam ediyor ancak Şampiyonlar Ligi için kararın verilmek üzere olduğu belirtiliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre 2. tur rövanş maçları hemen tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek.

11-15 Ağustos tarihinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak ve 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta final oynanacak.