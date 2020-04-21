Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk, 20 Nisan gecesi Kütahya yolu üzerinde trafik kazasına kurban gitti. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç oyuncunun ölüm haberi sonrasında sosyal medyada baş sağlığı mesajları atıldı. Eskişehirspor Kulübü de genç oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/WAQm7ePGtC — Eskişehirspor 🏠 #EvdeKal (@Eskisehirspor) April 21, 2020

​Kaan Öztürk’ün hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk’ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. — TFF (@TFF_Org) April 21, 2020

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