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    Galatasaray Başkanı Cengiz: Oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202004221041886731-galatasaray-baskani-cengiz-oyuncularimizdan-resmi-olarak-fedakarlik-istedik/

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kulüp bütçesine olumsuz etkilerde bulunduğunu belirterek "Zor durumlarda her zaman kahramanlar olmuştur, fedakarlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Yönetim olarak resmi olarak istedik. Görüşmeler sürüyor" dedi.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Daha önce Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Cengiz, "Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yüzlerce mail geliyor. Görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Yarın bana bir şey olursa, arkadaşlar bayrağı alır, devam eder" dedi.

    Cengiz'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'En yüksek yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi'

    • Hiç beklenmedik bir anda geldi. En büyük darbesi en büyüğe tabii. Çoktan çok azdan az gider diye bir söylem var. En yüksek yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. Bu maçların zararı 105 milyon TL yaklaşık. Gelecek yılla birlikte 230 milyon TL yükü var. Buna rağmen Galatasaray bunların altından kalkacak. Yönetimimiz gece gündüz çalışmakta, en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden geleceğiz. Yönetim olarak özellikle söyleyeyim, ilk defa ek bütçe istemeden bir yılı bitiren bir yönetimiz. Yüzde 5'i aşınca ek bütçe istemek durumundasınız. İlk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Koronavirüsten ötürü yeniden bütçe çalışması içerisindeyiz. Yeniden bir bütçe ve bu bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme durumundayız. Çalışma içerisindeyiz.
    • Zor durumlarda her zaman kahramanlar olmuştur, fedakarlar olmuştur, kurtuluş savaşında olduğu gibi kendini öne atanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Yönetim olarak resmi olarak istedik. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği durumlar içerisinde bu süreci atlatacağız. Futbolcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız.
    • Mevcut kadromuz yeterli, çok iyi bir kadro. Ligler başladığında yine şampiyonluğa yürüyecek bir kadro. Camiamıza uygun kadrolar her zaman kurarız. Bütün dünyada belli bir sürede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Toplumsal olarak, sektörel olarak geçerli. Biz de bu duruma en iyi şekilde beklentilere uygun şekilde hareket edeceğiz.

    'Galatasaray bu duruma rağmen borsada çok iyi durumda'

    • Abdurrahim Bey'in programını ben de izledim. Çok duygu yoğunluğu olan bir program. Sponsorluklar, amatörler gibi konulara girilmesi, yanlış anlaşılmalara neden olacak açıklamaları, yanlış yorumlandı. Sponsorların kendisi tepki verdi. Galatasaray bu duruma rağmen borsada çok iyi durumda. Borsaya yatırım yapanlar, o kağıdın arkasındaki mali gücü didik didik ederler. Hiç şakası yok. Bununla yaşayan insanlar var. Daha enterasanı tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. Biz buradayız dediler. Yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz var. Maddi sıkıntı yaşayanlar olabilir. Belli bir süre opsiyon kullanamayacak olanlar da vardır. Bunun için de planlarımız var. 120 milyon TL civarında olan sponsorluk geliri şu an 250 milyon TL civarlarında. Kaç ekonomik buhran, kaç sıkıntı yaşadık, mücadeleden vazgeçmeyen bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun bana göre en önemli aktörlerinden biri. Mutlaka toparlanır.
    • Türk Telekom 30 milyon TL karşılığında stat sponsorluğunu uzattı. Toplamda 38.5 milyon TL... Galatasaray çok büyük bir marka. Dünyanın ilk 4'ünde, ilk 5'inde. Dünya çapında bir marka. Bu markaya uygun, saygın davranmamız lazım. Bayrağı devrederken çok daha yüksekte teslim etmeliyiz.
    • Bu programı erkene almamızın da nedeni bu. Abdurrahim Bey'in duygusal sözleri bizi bu programı yapmaya itti. Göreve geldiğimizde baskette transfer yasağı vardı. 80 milyona yakın borç vardı. Bütün antrenörler haciz koymuştu. Haklılar tabii. Şimdi biz tam tersine futbolda da yasak vardı, onu da kaldırdık. Camianın çok büyük desteğiyle biz başarılı olduk. Yönetim olarak da elimizden geleni yaptık. Hiçbir zaman amatörleri 2. plana atmadık. Bütün branşlara bakın. Galatasaray Başkanı olarak tarihte var mı, elimden geldiğince maçlara gittim. Engellilere ve Kalamış'taki yarışlara gidemedim. Zaman bulamadım. Abdurrahim Bey kapatmaktan bahsetmedi. Duygu yoğun olunca kendini iyi ifade edemez insan. Geçmişte kimseyi suçlamıyorum ama çok yüksek harcamalar yapıldı. Bizim hedefimiz, tümüyle amatörlerde birçoğunu Türkiye'ye ilk getiren kulüp olarak bizim bunları kapatmamız asla düşünülemez. Uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bizim amatörleri bırak kapatmayı, reel bütçelerle Türk sporcuları hedef almak istiyoruz. Basketbolda giderleri azalttık ama olduğumuz yer daha aşağıda değil, daha yukarıda.

    'AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı'

    • Biz amatörü bırakın kapatmayı, ben şahsen mücadeleyi veriyorum. AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı. Futboldan kesilen paranın amatöre harcanması... Devrim niteliğinde. Bir belirsizlik oldu. Biz aylardır bunu alamadık. Yönetmelik çıkmamıştı. Maliye Bakanlığı'na geçti, hızla Spor Bakanlığı'na geçecek. Sonra geri alacağız. İlk defa olacak. Maliye de haklı. Spor kulüpleri de haklı. Amatörleri güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
    • UEFA ile haftada neredeyse bir kere görüşüyoruz. FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi vardı. 4 ay neredeyse UEFA'ya taşındık. Tarihte neredeyse ilk defa ikinci yapılanmayı aldık. İtiraz edenler oldu. CAS'a gittik. Orada da mücadele sonucu kazandık. Sancılı süreç oldu ama UEFA ile iç içe olduk. Birbirimizi tanıma ve anlama adına. Ceferin'e şahsi olarak da sevgim var, dostluğum var. Sağlam bir duruşları var, ellerinden geleni yapıyorlar. Ceferin ile mektuplaşmalarımız oldu. Destek veriyoruz. UEFA bu sürecin en iyi şekilde atlatılacağına inanıyor. Bu virüsün 27 derece üzerinde yaşayamadığı iddia ediliyor. Etkisini yitireceği konuşuluyor. Haziran ayı içerisinde liglerin başlayacağı doğrultusunda konuşmalar var. Bizim isteğimiz de ligin tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Biz oynanmasını istiyoruz. Tek şehirde olmasına karşıyız. Çok giderleri var. Beşiktaş maçının gideri 700 bin TL idi. Seyircisiz olmasına rağmen 400 bin TL idi. Bunu TFF karşılayacak mı? TFF biriktirdiği kaynaklarla kulüplere destek verecek mi? Bu lig bir şekilde bitecek. Hızlandırılmış şekilde bitecek.
    Etiketler:
    Maaş, Futbolcu, Mustafa Cengiz, Galatasaray
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