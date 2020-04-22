Danışmanı iddiaları yalanladı: Karius Beşiktaş'tan ayrılmadı

Skorer'den Ahmet Turna'nın aktardığına göre Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, "Karius, Beşiktaş'tan ayrılmadı. Sözleşme sürüyor ama sorunlar var" ifadelerini kullandı.

Bild'de yer alan habere göre Goll, şunları söyledi:

"Beşiktaş'tan ayrıldığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Karius'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam ediyor fakat sorunlar yok da diyemem. Sorunlarımız asla koronavirüs yüzünden değil. 2019 Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon euro'luk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden şikayette bulunduk. Aynı şey geçtiğimiz sezon da olmuştu."