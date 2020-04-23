Kaşıkçı'nın nişanlısından İngiltere'ye Prens Selman çağrısı: Müdahale edip durdurun

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak istemesi tepkilere neden oldu. İngiltere'ye çağrı yapan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Şiddetle Birleşik Krallık otoritelerine ve Premier Lig'e bu satın alıma müdahale edip durdurmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almasına İngiltere'de tepkiler büyüyor.

Katar merkezli yayıncı kuruluş beIN Sports CEO'su Yousef Al-Obaidly de korsan yayıncılık nedeniyle tepki gösterirken, insan hakları savunucuları da Arabistan'ın "gaddar rejimi" nedeniyle satın almaya tepki göstermişti.

Milliyet’in The Sun'dan aktardığı habere göre, konuyla ilgili bir açıklama da 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den de geldi.

Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın Newcastle United gibi satın alımlar yaparak uluslararası imajını düzeltmek için kullandığını ifade etti.

Hatice Cengiz açıklamasında, “Birleşik Krallık otoriteleri ve Premier Lig, eski nişanlımın cinayetinden sorumlu olan Salman gibi birinin İngiltere spor camiasına girmesine engel olmalı” dedi.

“Böyle bir satın alım hem Birleşik Krallık'ın hem de Premier Lig'in itibarın büyük bir darbedir” diyen Cengiz, “Hem Birleşmiş Milletler hem de CIA, Salman'ın Cemal'in cinayetinden sorumlu olduğu sonucuna vardı. Şiddetle Birleşik Krallık otoritelerine ve Premier Lig'e bu satın alıma müdahale edip durdurmaları konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Newcastle United ile Arap Fonu arasında aylardır süren görüşmeler geçen günlerde anlaşmayla sonuçlanmış ve 300 milyon pound'a el sıkışıldığı belirtilmişti.