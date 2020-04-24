Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: En muhtemel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi" dedi.