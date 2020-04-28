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    Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir

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    Spor
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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (134)
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202004281041922952-koronavirus-salgininin-super-lige-etkisi-1-milyar-lirayi-bulabilir/

    Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle Süper Lig'de kalan 8 hafta tamamlanamazsa, kulüplerin gelir kaybı yaklaşık 1 milyar lira olarak öngörülüyor.

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, Türk futbolunda da önemli kayba neden olabilir.

    Aktif Bank'ın hazırladığı 'Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu'na göre, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig, salgın nedeniyle 1 milyar lirayı bulan bir kayıp yaşayabilir.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde kalan maçların oynanamaması durumunda kulüplerin finansal kaybının 4 milyar euro'ya ulaşabileceği belirtilen raporda, Süper Lig'in tamamlanamaması halinde maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık kayıp yaşanabileceği öngörüldü.

    En hızlı önlem alan lig Türkiye

    Pandemi sürecinin ele alındığı araştırmada, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig'in söz konusu dönemde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu aktarıldı.

    Raporda, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve İspanya La Liga ile Türkiye kıyaslandı.

    İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig'de 42 gün, Bundesliga'da 38 gün, La Liga'da 41 gün, Ligue 1'de 52 gün, Serie A'da ise 39 gün sonra harekete geçildi. Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi. 

    En kötü senaryoda kayıp yaklaşık 1 milyar lira

    Son 8 haftası kalan Süper Lig'de pandemi sebebiyle ertelenen 72 karşılaşmanın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına neden olacak.

    Kalan müsabakaların oynanmaması halinde maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık gelir kaybı yaşanabilir.

    2018-2019 sezonunda 396,3 milyon lira, 2018-2019 sezonunda 491.1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Ligde kalan müsabakaların seyircisiz oynanması halinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir.

    Yayın gelirleri de etkilenecek

    Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig tamamlanamazsa kulüpler 170 milyon lirayı aşan yayın gelirinden mahrum kalacak.

    Süper Lig'de bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar liralık naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların oynanmaması halinde, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172.8 milyon liralık geliri kaybedecek.

    Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ilk 6 takımın bonusları ise 172.8 milyon liranın içinde yer almıyor.

    Beş büyük ligde 509 maç ertelendi

    Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde toplamda 509 müsabaka ertelendi. Bu liglerden Bundesliga'nın mayıs ayının ortasında oynanması planlanırken, diğer liglerin ise haziran ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

    Söz konusu 5 büyük organizasyonun yıllık toplam geliri 18 milyar euro'yu bulurken, yıllık 6 milyar euro'luk geliriyle Premier Ligi zirvede yer alıyor. Müsabakaların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar euro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Beş büyük ligin ise toplam kaybının ise 4 milyar euro'yu bulabileceği hesaplanıyor.

    Köklü değişimler kapıda

    Futbolu ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınının yönetsel değişiklikleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

    Futbolu yöneten üst kurumların ayırdığı fonlar, kulüpler bazında futbolcu ve teknik kadrolardaki maaş indirimleri, yayıncı kuruluş ya da kuruluşlarla olan sözleşme sürelerinin gözden geçirilmesi kısa vadeli çözümler olarak ön plana çıkıyor.

    FIFA ile UEFA'nın önderliğinde alınacak yeni kararlar ışığında, uzun vadede futbol endüstrisinde yer alan aktörlerin finansal ve yönetsel faaliyetlerinde de kaçınılmaz değişiklikler bekleniyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (134)
    Etiketler:
    UEFA, FIFA, Aktif Bank, La Liga, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Spor, Avrupa, Futbol, Süper Lig, Kovid-19, Koronavirüs
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