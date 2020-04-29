Eto'o: Messi’ye verdiğim tavsiye sayesinde kariyeri değişti

Barcelona’nın eski futbolculardan ünlü oyuncu Samuel Eto'o, Messi’ye verdiği tavsiye sayesinde Arjantinli futbolcunun kariyerinin değiştiğini söyledi. Nasıl bir tavsiye verdiğini açıklamayan Eto'o, “O zamanlar bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyordu ama bu yeteneği hep vardı” dedi.

Goal’e konuşan Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto'o, Goal FIFA'nın Barcelonalı futbolcu Lionel Messi'nin bıraktığı mirasın kimsenin aşamayacağını söyledi

Messi'nin daha Barcelona B'deyken bile her zaman büyük şeyler yapacağına dair işaretler verdiğini anlatan Eto'o, Arjantinli futbolcunun bıraktığı mirasının üstüne çıkmanın imkansız olacağını belirtti.

💬 Samuel Eto'o: "Messi would move between the B team and the first team, and he was very good. We already knew back then that Messi would one day be what he's become. I'm very happy because he's achieved that through his own hard work." [laliga] pic.twitter.com/RgdUsI5Y2w — FCBarcelonaFl #StayHome 🏡 (@FCBarcelonaFl) April 28, 2020

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2004'ten 2009'a kadar Barcelona'da oynayan ve Messi'nin gelişimini yakından görme şansı bulan 39 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Barcelonalı yıldızın dünyanın ham bir yetenekten en iyi futbolcuya dönüşeceği her zaman belli olduğunu ifade etti.

Eto'o, "O zamanlarda Messi'nin bir gün bugünkü haline geleceğini biliyorduk. Kendi sıkı çalışmasıyla bunu gerçekleştirdiği için çok mutluyum" diye konuştu.

‘Messi’nin başarısının en iyi yönü, kendini hiç kaybetmemesi’

Messi'nin başarısının en güzel yönlerinden birinin, 'heyecan verici' kariyerine ve 6 kez Ballon d'Or ödüllerini kazanmasına rağmen, kendini kaybetmemesi olduğunu söyleyen Eto'o, Messi'nin elde ettiği başarılarının başka hiçbir futbolcunun elde edemeyeceğine inandığını söyledi.

‘Messi hiç değişmedi’

Messi'den "Hiç değişmedi. Eskiden tanıdığım ve hala bildiğim iyi bir insan" diye bahseden Eto'o, Messi’nin yakın bir zamanda kendisine teşekkür ettiğini söyledi: "Son zamanlarda, 'Samuel'e teşekkürler' dedi. Bir tavsiyem sayesinde kariyeri değişti. Ne tavsiyesi olduğunu söylemeyeceğim."

🗣️ — Eto'o on Messi: "The most important thing for me is his character. Everyone appreciates him, adores him as a player. But he's a wonderful guy and I'm proud to still be among his friends." pic.twitter.com/aR7hZnznV8 — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 28, 2020

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“O zamanlar bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyordu ama bu yeteneği hep vardı. Kendisinin yazdığı ve daha bitmemiş hikayeyi gördüğümden dolayı mutlu ve gururluyum" diye konuşan Eto'o, “Mirasının üstüne çıkmak çok zor hatta imkansız olacak" ifadelerini kullandı.

‘Hala onun arkadaşlarının arasında olduğum için gurur duyuyorum’

Eto'o, “Benim için en önemli şey, onu karakteri. Herkes onu bir futbolcu olarak takdir ediyor ve delicesine seviyor. Ancak o harika bir adam ve hala onun arkadaşları arasında olduğumdan dolayı gurur duyuyorum" diye ekledi.