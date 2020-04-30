Şarapova, Williams kardeşler ve Gigi Hadid aynı tenis turnuvasına katılacak

Koronavirüs spor etkinliklerinin bir süreliğine askıya alınmasına neden olsa da, bazı isimlerin önüne geçemedi. Dünyaca nam salmış profesyonel 8 profesyonel tenisçi ve başka ünlü isimler 3 Mayıs Pazar günü Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek.
Kariyerini sonlandıran Rus tenisçi Mariya Şarapova’nın yanı sıra ABD’li ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori çevrimiçi olarak ‘Stay at Home Slam’ isimli bu sanal tenis etkinliğinde yer alacak. ABD’li modeller Hailey Bieber ve Gigi Hadid de evlerinden turnuvaya katılacak isimler arasında.
The biggest names in tennis are grabbing their virtual rackets for the #StayAtHomeSlam, live on Facebook Gaming this Sunday (May 3), in partnership with @IMGTennis.— Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 29, 2020
Watch tennis legends like Venus & Serena Williams compete in Mario Tennis Aces for a $1M charity donation! pic.twitter.com/8tVZD4W3cB
Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.
IMG tarafından organize edilen etkinlikte, oyunun içinde birbiriyle kapışacak isimler şöyle:
Serena Williams - Gigi Hadid
Naomi Osaka - Hailey Bieber
Venus Williams - JuJu Smith-Schuster
Maria Şarapova - Karlie Kloss
Kei Nishikori - Steve Aoki
Madison Keys - Seal
Taylor Fritz - Addison Rae
Kevin Anderson - Ryan Tannehill
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birçok spor etkinliği askıya alındı, ancak oyuncular ve ligler taraftarlarla arayı açmamak için yüzlerini çevrimiçi oyunlara çevirdi.
Premier Lig, Formula 1 ve NBA de internet ortamında müsabakalar düzenlemişti. Ancak bu etkinliklerde profesyonel sporcular, kendi sanal versiyonlarıyla oynamıştı. Mario Tennis Aces oyununda ise ünlü isimler oyun karakteri olarak yer alacak.
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