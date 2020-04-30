Şarapova, Williams kardeşler ve Gigi Hadid aynı tenis turnuvasına katılacak

Koronavirüs nedeniyle karantina tedbirleri sürerken, efsane tenisçiler Mariya Şarapova, Serena ve Venus Williams’ın yanı sıra ABD’li süper model Gigi Hadid gibi birçok ünlü isim pazar günü çevrimiçi olarak Mario Tennis Aces oyunundaki turnuvada kapışacak. Şarapova, ABD’li bir diğer model Karlie Kloss’la; Serena Williams da Gigi Hadid’le oynayacak.

Koronavirüs spor etkinliklerinin bir süreliğine askıya alınmasına neden olsa da, bazı isimlerin önüne geçemedi. Dünyaca nam salmış profesyonel 8 profesyonel tenisçi ve başka ünlü isimler 3 Mayıs Pazar günü Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek.

Kariyerini sonlandıran Rus tenisçi Mariya Şarapova’nın yanı sıra ABD’li ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori çevrimiçi olarak ‘Stay at Home Slam’ isimli bu sanal tenis etkinliğinde yer alacak. ABD’li modeller Hailey Bieber ve Gigi Hadid de evlerinden turnuvaya katılacak isimler arasında.

The biggest names in tennis are grabbing their virtual rackets for the #StayAtHomeSlam, live on Facebook Gaming this Sunday (May 3), in partnership with @IMGTennis.



Watch tennis legends like Venus & Serena Williams compete in Mario Tennis Aces for a $1M charity donation! pic.twitter.com/8tVZD4W3cB — Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 29, 2020

Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.

IMG tarafından organize edilen etkinlikte, oyunun içinde birbiriyle kapışacak isimler şöyle:

Serena Williams - Gigi Hadid

Naomi Osaka - Hailey Bieber

Venus Williams - JuJu Smith-Schuster

Maria Şarapova - Karlie Kloss

Kei Nishikori - Steve Aoki

Madison Keys - Seal

Taylor Fritz - Addison Rae

Kevin Anderson - Ryan Tannehill

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birçok spor etkinliği askıya alındı, ancak oyuncular ve ligler taraftarlarla arayı açmamak için yüzlerini çevrimiçi oyunlara çevirdi.

Premier Lig, Formula 1 ve NBA de internet ortamında müsabakalar düzenlemişti. Ancak bu etkinliklerde profesyonel sporcular, kendi sanal versiyonlarıyla oynamıştı. Mario Tennis Aces oyununda ise ünlü isimler oyun karakteri olarak yer alacak.