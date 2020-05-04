Eski Fenerbahçeli futbolcu Cemil Turan: Galatasaray'a imza atmamak için Metin Oktay'ın evinden terlik ve şortla kaçtım

Eski Fenerbahçeli futbolcu Cemil Turan, Galatasaray efsanelerinden Metin Oktay ile bir anısını paylaştı: "Galatasaray'a imza atmam için zorlayınca dayanamadım. Fırsatını bulup kaçtım. Kaçmasaydım sözleşme imzalamak zorunda kalırdım. Terlik ve şortla Çeşme'den Metin Oktay'a yakalanmadan İstanbul'a geldim."

Fenerbahçe efsanelerinden Cemil Turan, futbolculuk günleriyle ilgili olarak Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in sorularını yanıtladı.

"Sokaklarda oynayarak büyüdük. Ortaokuldayken Sarıyer seçmelerinde beğenildim. 15 yaşındayken Sarıyer A Takımı'nda oynadım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Giresunspor ilk teklifi yapmıştı ama üç büyükleri kafama koymuştum. Beşiktaşlı yöneticiler izlediler ama beğenilmedim. Sahilde güneşlenirken rahmetli Metin Oktay geldi, ‘Seni almaya geldim' dedi" ifadesini kullanan Turan, şöyle devam etti:

“Metin Oktay'ı o kadar yakından görünce dilim tutuldu. Çeşme'deki yazlık evinde 20 gün kaldık. Galatasaray'a imza atmam için zorlayınca dayanamadım. Fırsatını bulup kaçtım. Kaçmasaydım Metin Oktay'ı kıramazdım, sözleşme imzalamak zorunda kalırdım. ‘Galatasaraylı Cemil' olarak anılabilirdim. Terlik ve şortla Çeşme'den Metin ağabeye yakalanmadan İstanbul'a geldim.

Ben tribünden Fenerbahçeliyim. Yenildiğinde ağlardım. Metin Oktay hayranıydım. Benim için idoller Lefter, Can Bartu ve Metin Oktay'dır. Hangi takımı tuttuğun önemli değildi, üç büyükten biri isteseydi giderdin. Metin Ağabey benimle yıllarca konuşmadı. Bana ‘Bırakıyorum, 10 numara senin olacak' dedi. Ama kısmet olmadı. Sarıyer ile anlaşmış olsalardı, belki Galatasaray forması giyecektim.”