Jetine izin yok, Ronaldo Portekiz'de mahsur kaldı

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo, özel jeti seyahat kısıtlamaları sebebiyle Madrid'den gelemediğinden dolayı karantina için gittiği Madeira'dan ayrılamadı.

Cristiano Ronaldo 'STUCK' in Madeira as £30m private jet is unable to leave and take him back to Juventushttps://t.co/Q2PTm9s6iZ pic.twitter.com/Ty9KQOcEdA — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) May 4, 2020

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Önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinle üç gün için gittiği Madeira’da, Serie A’nın ertelenmesinin ardından daha uzun kalmaya karar veren Ronaldo, İtalya’ya geri dönemiyor.

Portekiz’de sıkışıp kalan Ronaldo’nun, 35 milyon euro’luk özel jeti Madrid’den havalanamadığı için Torino’ya seyahat edemediği öğrenildi.

Portekiz televizyon kanalı TVI’nın iddiasına göre Ronaldo, İspanya’daki uçuş yasağına takıldı. Habere göre Madrid’den üç kez havalanmak isteyen jet, İspanyol yetkililer tarafından durduruldu.

İtalya’ya döndüğünde 14 gün karantinada kalacak olan Ronaldo, 50 günden fazladır Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.