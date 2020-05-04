‘İngiltere'de 6 kulüp Premier Lig'i sabote ediyor’ iddiası 

13 Mart tarihinde askıya alınan Premier Lig'in Haziran ayında yeniden oynanması için büyük bir çoğunluk görüş birliğine varırken en alt sıralarda yer alan 6 takımın ligin yeniden başlamasını sabote ettiği ifade edildi.

Skorer’in aktardığı habere göre, Aston Villa, Norwich City, West Ham United, Brighton, Watford ve Bournemouth kulüplerinin bu sezon oynanan lig maçlarının iptal edilmesini ve aynı takımlar ile 2020-2021 sezonunun başlamasını talep ettiği ifade edilirken bu yönde bir lobi çalışması yürüttükleri belirtildi.

6 Premier Lig kulübünün rekabetin zarar görmemesi adına böyle bir karar aldıkları öne sürüldü.

‘Küme düşme riskinden kaçmak için…’

Öte yandan Premier Lig kulüplerinin yer aldığı toplantıda yer alan bir isim Daily Mail'e yaptığı açıklamada bahsi geçen 6 takımın küme düşmemek için ucuz bir yola başvurduklarını ifade etti.

İsmi açıklanmayan kaynağın, "Küme düşme riskinden kaçmak için futbolun oynanmasını tehdit ediyorlar. Çok dar görüşlü bir düşünceye sahipler" dediği öne sürüldü.