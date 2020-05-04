La Liga'da antrenmanlar başlıyor

La Liga yönetiminden kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlamasına onay çıktı. Liglerin ise haziran ayında başlaması hedefleniyor.

FutbolArena'nın aktardığına göre, hükümet tarafından ülkedeki karantina önlemlerinin hafifletilmesinin ardından La Liga yönetimi İspanya'da takımların bu hafta antrenmanlara başlamasına izin verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolun geri dönüşü, toplumun normal hayata döndüğünün işaretidir. İnsan sağlığı çok önemlidir. Bu yüzden La Liga'yı yeniden başlamak için herkesin sağlığını korumak adına kapsamlı bir protokol hazırladık. Haziran ayında tekrar oynamayı başlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bundesliga’da 10 vaka tespit edildi

Öte yandan, takımların yavaş yavaş antrenmanlara başladığı Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2’de mücadele eden 36 takıma yapılan 1724 koronavirüs testinden 10 pozitif sonuç elde edildiği açıklandı.

Skor'un haberine göre, Almanya hükümetinin onay vermesi halinde bu ay içerisinde başlatılması planlanan Bundesliga bu gelişmenin ardından Haziran ayına sarkabilir.