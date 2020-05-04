Koronavirüsle ilgili komplo teorisine Liverpool futbolcusu Lovren de katıldı

Liverpool'un savunma oyuncusu Dejan Lovren'in koronavirüsle ilgili ilginç bir komplo teorisine destek verdiği ortaya çıktı. Hırvat oyuncu, Bill Gates'e tepki gösterdi.

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgının çıkışına dair komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu teorileri ortaya atan en ilginç isimlerden birisi eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke oldu. David Icke, önce 5G ağlarıyla koronavirüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

Son teorisi, salgının halka zorla aşı yapmak için uydurulan bir efsane olduğuydu

Icke'nin son iddiası ise koronavirüs salgınının, aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğuydu.

Kervana, Liverpool'un savunmacısı Lovren da katıldı

David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren oldu.

30 yaşındaki futbolcu, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Teşekkürler sağlık çalışanları" paylaşımına tepki gösterip, mesaja "Oyun bitti Bill. İnsanlar kör değil" yanıtını yazdı.

Hırvat futbolcunun bu tepkisi çok geçmeden anlaşıldı ve Icke'nin "Koronavirüs salgınının, aşıları halka zorla yaptırmak için bir efsane olduğu' teorisini desteklediği ortaya çıktı.

Facebook, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Icke'nin hesabını kapatmıştı

Bu arada Facebook, komplo teorileri sonrası David Icke'ın resmi hesabını "Sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kapattı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, "Faşist Facebook David Icke'ın hesabını siler - elitler KORKUYOR" ifadesini kullandı.