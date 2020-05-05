Sözleşmesini tek taraflı fesheden Karius hakkında Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Karius ile uzlaşma arayışlarında mesafe katedilemediği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, kontratını tek taraflı olarak fesheden Loris Karius ile ilgili bir açıklama metni yayınladı. Açıklamada, "Kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir" denildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir."