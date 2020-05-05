Xavi: Messi'nin önünde 5-7 yıl daha var

Barcelona'nın sembol futbolcularından Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı Messi’nin en az 5 ile 7 yıl daha oynayabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Eski takım arkadaşı Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto'o’yla Instagram üzerinden yaptıkları bir yayında konuşan Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, bir diğer eski takım arkadaşı olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Messi’nin Arjantin milli takımını 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na götüreceğinden emin olduğunu vurgulayan Xavi, Arjantinli futbolcunun 40 yaşında kadar oynamaya devam edeceğini söyledi.

Barcelona'da birçok başarıya imza atan Messi'nin hem milli takımda hem de kulüpte daha yapacağı birçok şeyin olduğunu ifade eden Xavi, “Hala 5 ile 7 yılı var. Kendine iyi bakıyor. 37, 38 veya 39 yaşına kadar oynamaya devam edebilecek. Katar Dünya Kupası'nda oynayacağından eminim” diye konuştu.

The end of Messi? Not anytime soon, says Xavi:



"He's still got five or seven very good years left in him.



"He takes good care of himself and he can keep playing until he's 37, 38 or 39. He'll play at the Qatar World Cup, I'm sure."



👴 pic.twitter.com/zu4MqiBzrT — Goal (@goal) May 5, 2020

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