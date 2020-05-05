Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek

Galatasaray Kulübünden Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur" denildi.
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 5, 2020
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/KWB9xgoYJY
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
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