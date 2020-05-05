Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek

Galatasaray Kulübünden Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur" denildi.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.



Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/KWB9xgoYJY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 5, 2020

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Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, "Başkanımızın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.