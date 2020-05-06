TFF Başkanı Özdemir: Ligler 12 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu.

Liglerin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık" dedi.

"Liglerimizi temmuzda tamamlayacağız. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullanan Özdemir, maçların nasıl oynanacağına Bilim Kurulu'nun karar vereceğini vurguladı.

'Elimizde 10 ayrı senaryo var'

Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Twitter Fatih Altaylı: Şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörü 'Kimse bu durumda maç oynamak istemiyor' dedi

'Herkes kendi evinde oynayacak'

Maçların seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir, "Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak.Şartlar önümüzdeki günlerde belli olacak. UEFA ve FIFA'dan gelen bir miktar parayı hiç bekletmeden kulüplere aktardık. Maçları herkes kendi evinde oynayacak. Ligleri oynamak isteyen var, oynamak istemeyen var. Özellikle alt liglerde. Süper Lig'de 14 takım oynamak istedi" diye konuştu.