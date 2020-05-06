Rıza Çalımbay'dan TFF kararına tepki: Futbolcu arkadaşlarımız korkuyorlar, kararın Bilim Kurulu'ndan dönmesi lazım

Süper Lig’in 12 Haziran’da başlatılması kararını değerlendirdiği açıklamasında sosyal mesafeyi koruma şansının sıfır olduğunu vurgulayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80’i tedirgin ve çok korkuyor. Bu kararın, kesinlikle Bilim Kurulu’ndan dönmesi lazım" dedi.

Çalımbay'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz çok iyi çalışıyor, çok iyi yere getirdiler. Yüzlerce sporcu ve görevliyi en temaslı oyunda bir araya getirmek en büyük yanlışlardan olacak. Biz oynamak, risksiz bir zamanda, en rahat dönemde ligimizi bitirmek istiyoruz. Birkaç vaka varken ligler iptal oldu şimdi vaka çok ama oynatmak istiyorlar, çok erken başlatıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum."

'Futbolcu arkadaşlar evlerinden çıkmak istemiyorlar'

"Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80’i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar” diyen Çalımbay, bu korku nedeniyle maçlarda potansiyellerinin çok çok altında performans sergilemelerinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

'Bu kararın Bilim Kurulu'ndan dönmesi lazım'

Bu nedenle kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti: “Futbolcular, temastan kaçacaklar. Tatsız, tuzsuz çok kötü lig maçları oynanacak. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsi ailesini düşünecek. Kafaları orada olacak. Bir de deplasmanlı yapmışlar. Nerede kalınacak, nasıl yapılacak? İstedikleri kadar önlem alsınlar, futbolda sosyal mesafe koruma şansı sıfır, mümkün değil. Çok büyük yanlış yapıyorlar. Sayın Sağlık Bakanımıza, Koronavirüs Bilim Kurulu’na inanıyorum. Bu kararın, kesinlikle Bilim Kurulu’ndan dönmesi lazım. Türkiye’de çok sayıda teknik direktör var. Bir tanesini çağırıp fikrini almıyorlar. Belki çok güzel şeyler çıkacak ama maalesef sormuyorlar.”

Ne olmuştu?

"Yol haritasını çizdik" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir farklı senaryolarının da olduğunu belirterek, "Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarda bulunmakla birlikte ertelenen ligler 12 Haziran'da başlayacak. Liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konyaspor resmi bir açıklama yaparak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Konyaspor, "Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kim üstlenecek?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu hakkında "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmemiz oldu, açıklama yaptık. Net ifade etmeye çalıştım özellikle futbol hassas bir konu, geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi... Federasyonun özgür iradesiyle kararını verebileceğini ve Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu olarak katkıda bulunmak istemediğimizi ifade ettik. Biz Federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Onların bunu nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili bir stratejileri var. Federasyon kararını verdi, sorumluluk Federasyonundur. Federasyon bu kararı alabiliyorsa karar da sorumluluk da kendilerinindir" dedi.