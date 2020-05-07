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    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecek

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    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ağaoğlu, TFF'nin Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili karanını bir takvim belirleme olarak yorumladıklarını, bu konuda nihai kararı devletin vereceğini söyledi. Ağaoğlu, "Sürecin başından beri devletimizin vereceği her türlü karara saygılı olacağımızı ifade ettik. Trabzonspor Kulübü'nün tavrı nettir" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Süper Lig lideri Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

    'Temkinli bir bekleyiş içindeyiz'

    Herkesin özgürce sokaklarda dolaşacağı günleri beklediğini ifade eden Ağaoğlu, "Toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin ne zaman sona ereceğini yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı ön görebilmemiz mümkün değil. Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz" dedi.

    'Henüz nasıl yürüyeceği belli olmayan pek çok konu var'

    TFF'nin liglerin başlamasıyla ilgili bir takvim açıkladığını belirten Ağaoğlu, "Çünkü burada henüz adı konulamayan, henüz nasıl yürüyeceği belli olmayan pek çok konu var. Maçlar oynanmaya başlandığı anda varsayalım ki Allah korusun bir oyuncunun testinin pozitif çıkması halinde TFF'nin düşüncesi bu oyuncu oynayamaz. Ancak hem sağlık kurulunun hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili olarak yayımlamış olduğu talimatlar var. Yakın temasta bulunduğu bütün insanlar 14 gün süre ile karantina altına alınırlar. Bu oyuncuyu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. Burada TFF sadece takvim belirlemiştir. Bu işin nihai kararını verecek olan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda devlettir" ifadelerini kullandı.

     'Trabzonspor'un tavrı nettir'

    Ağaoğlu, ligde lider durumda oldukları için maçların oynanmasını istemedikleri şeklinde bir algı oluşturulmak istendiğini dile getirerek, "Biz pandemi ortaya çıktığında ve ligler ertelendiğinde sağlık açısından bir sıkıntı olduğunu belirttik ve bütün sorumluluk devlettedir diyerek alınacak her türlü karara saygılı olduğumuzu belirttik. Biz Süper Lig lideri olarak farklı ifadeler kullanmadık. Sadece devletimizin vereceği her türlü karara saygılı olacağımızı ifade ettik. Bunun dışında farklı söylemler ortaya atmadık. Bizi farklı mecralara çekmeye çalışanların bunu çok iyi bilmesi gerekir. Sürecin başından beri Trabzonspor Kulübü'nün tavrı nettir" diye konuştu.

    'En şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz'

    Salgın nedeniyle şu an için erteledikleri bir plan, askıya aldıkları bir proje olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

    "Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını, kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz 'kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen' oluşturmak için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendi kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

     

    Etiketler:
    Normalleşme takvimi, normalleşme, Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs, Trabzonspor, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Ağaoğlu
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