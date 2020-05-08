'Acun Ilıcalı'nın satın aldığı futbol kulübü belli oldu' iddiası

© Fotoğraf : TV8 Acun Ilıcalı: Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok, Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim 'ün resmi Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan medya patronu Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir futbol kulübü satın alabileceğini duyurmuştu.

Bununla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan spor yorumcusu Raşit Altun,"Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı" iddiasına bulundu.

Altun, Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını ileri sürdü.

Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı. — Raşit Altun (@rasitaltunra) May 8, 2020

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