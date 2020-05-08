Futbolda 5 oyuncu değişiklik hakkı kabul edildi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi.

Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla bu yıl sonuna kadar yapılacak maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek.

Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Ayrıca IFAB ve FIFA, gerektiği takdirde 2021'de tamamlanacak organizasyonlar için 5 oyuncu değişikliği hakkının uygulama süresini uzatacak.

Öte yandan IFAB, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. Beş oyuncu değişikliği hakkı ve VAR sistemi kullanımı, ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.