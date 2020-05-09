Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

Ligue 1'in Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi" ifadeleri kullanıldı.

🇨🇮 Congratulations, @didierdrogba !



The former @OM_English and @EAGuingamp striker has been voted by you, the fans, as Ligue 1's top striker of the last 20 years! 👑 pic.twitter.com/DDRaViOOjW — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) May 9, 2020

Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.

Bravo vous avez gagné !



Vous avez été élu meilleur attaquant des 20 dernières années de Ligue 1 Conforama par les fans ! 👏

Waaaw quelle reconnaissance de la part des fans, merci @EAGuingamp @OM_Officiel de m’avoir permît de vivre ces émotions indélébiles pic.twitter.com/0PBj3sajrU — Didier Drogba (@didierdrogba) May 9, 2020

Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.