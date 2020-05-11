Çin Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri için 17 gün sürecek hazırlık kampına Şanghay'da başladı.

Global Times'ın haberine göre Çin milli takımı kamp sürecinde Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG ve Şanghay Shenhua ile hazırlık maçı oynayacak.

Çin Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen tek futbolcusu Espanyollu Lei Wu'nun kampa katılmayacağı, Brezilya asıllı Çinli oyuncular Aloisio (Luo Guofu) ve Elkeson (Ai Kesen) ile İngiliz asıllı Çinli futbolcu Nico Yennaris'in (Li Ke) ise çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

Chinese national #football team players gather for training session in #Shanghai, to play friendlies against Chinese Super League giants Shanghai Shenhua and Shanghai SIPG https://t.co/gbTncXXFXc pic.twitter.com/aEz44zTxn5 — Global Times (@globaltimesnews) May 10, 2020

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FIFA, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarını ertelemişti.