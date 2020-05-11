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    Arda Turan

    Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor?

    © DHA / CAN EROK
    Spor
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    Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, Arda Turan ile ilgili olarak bazı eleştirilerde bulundu. Turan'ın iki yıldır topa vurmadığını savunan Çolak, "Ben çok merak ediyorum, Arda Turan Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor? Sen iki yıldır topa vurmadın, top oynamadın. Ben buna şaşırıyorum" dedi.

    'Avrupa gol kralı' unvanlı eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, YouTube'da yayınlanan 'Gündemin Kralı' adlı programda Arda Turan ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini söyleyen Çolak, şunları kaydetti:

    'Sen iki yıldır topa vurmadın'

    Arda Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini söyleyen Çolak, şöyle konuştu:

    "Ben çok merak ediyorum, Arda Turan Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor? Sen iki yıldır topa vurmadın, top oynamadın. Ben buna şaşırıyorum. Tamam, Galatasaray'la bir aşk vardı ama yaşandı. Ben de oynayayım o zaman, geri döneyim. Benim neyim eksik? Orası bir futbol kulübü. Çok değerli, çok önemli ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Bu işler yaşanır, biter. Arda bana göre Galatasaray'daki hikayesini yaşamıştır ve bitmiştir."

    'Kumda bile futbol oynamadın'

    Turan'ın Galatasaray'da oynayamayacağını dile getiren Çolak, "Arda'ya soruyorum, kumda bile futbol oynamadın. Nasıl oynayacaksın? Biraz antrenmana çıkıp futbol oynasan sorun yok. Bir futbolcunun futboldan uzaklaştıktan sonra futbola dönmesi o kadar zor bir şey ki..." şeklinde konuştu.

    'Başarısız olursa hesabını kim verecek?'

    Arda Turan'ın başarısız olması halinde hesabını kimin vereceğini soran Tanju Çolak, açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Şu bir gerçek; Galatasaray'a para kazandırmıştır, kendisi Galatasaray'dan para kazanmıştır. Galatasaray taraftarının bu durumu içine nasıl sindireceğini, kabulleneceğini merak ediyorum. Arda'nın geri dönüşüyle ilgili Fatih Terim de girişimlerde bulundu. 2 yıldır futbol oynamayan insan, yüksek tempoda bir kulübe ne verebilir? Başakşehir'e geldi, ilk 10 hafta vardı. Sonrasında her geçen gün düşen, futboldan uzaklaşan bir Arda vardı. Futbol dışı olaylarına saygı duyuyorum, o onun hayatı. 2 yıl futboldan uzaklaşıyorsun, sonra Galatasaray'a dönmeye çalışıyorsun. Galatasaray bu kadar hafif bir kulüp mü? Başakşehir'de oynayamayan, sakat olan, antrenmana çıkmayan Arda kardeşimiz gelin görün ki Galatasaray'a gelecek."

    'Terim ne isterse, kulüp onu yapar'

    Fatih Terim'in, Arda Turan konusunda karar verecek kişi olduğunu ve ne isterse onun olacağını söyleyen Çolak, "Arda Turan'ı çok seviyorum. Duruşunu, tavrını, tarzını çok beğeniyorum ama şunu kabul etmiyorum; 2 yıldır maç oynamasa da antrenmanlarda olması, futboldan uzak olmaması, futbolla iç içe olması, futbol dünyasından kopmaması lazım. Anlatmaya çalıştığım bu. Yoksa Arda benim düşmanım değil. Aksine seviyor ve saygı duyuyorum ona. Ancak Arda'nın şu an Galatasaray'da oynayacak ne kuvveti ne de azmi var. Birçok şey bitmiş, kumda dahi futbol oynamamış. Gözlemlediğim bu. Tabii Galatasaray Kulübü'dür, Fatih Terim'dir, hoca ne isterse kulüp de onu yapar. Bu da ayrı bir gerçek" şeklinde konuştu.

    'Terim, Falcao'yu istememişti'

    Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Falcao'yu da transfer etmek istemediğini belirten Tanju Çolak, "Ben Fatih Terim'in Falcao'yu istemediğini duydum çok önemli bir kaynaktan. Tabii Fatih Terim Falcao'yu istemediğini söyleseydi, Galatasaray Falcao'yu alamazdı. Taraftar baskısı da oluştu transfer döneminde, onu da kabul edelim. Eğer böyle bir durum varsa Fatih Terim kendisini siper etsin, Arda'yı alsın. Arda oynar ve iyi performans gösterirse biz de özür dileriz, saygı duyarız. Eğer oynamazsa da, 'Bu durum Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in sorunudur' diyerek konuyu kapatırız" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Eleştiri, Transfer, Fatih Terim, Galatasaray, Tanju Çolak, Arda Turan
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