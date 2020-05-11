Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, görevinden istifa etti.

Kişisel Instagram hesabında bir açıklama yayınlayan Şaş, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşça kalın..."