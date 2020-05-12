Galatasaray ve Muslera arasında anlaşma sağlandı: Maaşında 1 milyon Euro indirime gidildi

Galatasaray, Fernando Muslera’nın 2021’de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Uruguaylı kalecinin yeni sözleşmesinde 1 milyon Euro indirime gidildi.

Galatasaray yönetimi Fernando Muslera’nın 2021’de bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Fanatik'in haberine göre Uruguaylı file bekçisi, 3 milyon 575 bin Euro olan maaşında indirime gitmeyi de kabul etti. Muslera, gelecek sezonki maaşını 2.5 milyon Euro’ya indirecek.

Sonraki yıllarda ise senelik ücreti 2 milyon Euro olacak. 2011’de Lazio’dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’da tam 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.