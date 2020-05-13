Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası: 'Terim umursamadı, Davala da rahatsız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığı görevini üstlenen Hasan Şaş'ın istifa nedeni belli oldu. Terim'in, medya sorumlusunun ardından Şaş ve bir diğer teknik direktör yardımcısı Ümit Davala ile çalışmak istemediği iddiası bu karara yol açtı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasındaki gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesine dayandığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini söylediği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.

Yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu?” diye soru yöneltti. Umursamaz bir tavırda olan Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu. Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti.

Bu durumdan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması an meselesi.

Şaş, Denizlispor maçındaki saldırı sonrası yönetimin sessiz kalmasıyla istifa etmişti. Ancak Terim'in kendisine destek vermesiyle göreve geri dönmüştü.