Formula 1 pilotu Ricciardo 2021'de McLaren takımına katılıyor, Sainz de Ferrari'ye geçiyor

McLaren Takımı CEO'su Zak Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu; takımımız, ortaklarımız ve elbette taraftarımız için çok güzel bir haber" ifadesini kullandı.

30 yaşındaki pilot, McLaren'de gelecek sezon 3. yılına girecek 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Lando Norris ile takım arkadaşı olacak.

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Avustralyalı pilotun McLaren'e katılmasıyla İspanyol pilot Carlos Sainz ile yollar ayrılıyor.

Brown, İspanyol pilotun bu yıl sonu takımdan ayrılacağını belirterek, kendisine teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Öte yandan, Sainz'ın Ferrari takımına katılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Ferrari'den açıklama geldi.

Açıklamaya göre, kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel'den gelecek yıl boşalacak pilot koltuğuna İspanyol Sainz geçecek.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

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İtalyan takımıyla 2021 ve 2022 sezonları için anlaşma imzalayan Sainz, "Scuderia Ferrari adına yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum ve takımın geleceği adına heyecanlıyım. Bu sezon McLaren ile önemli bir süreçten geçiyoruz ve tekrar pistlere çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

BREAKING: Carlos Sainz joins Ferrari for 2021#F1 pic.twitter.com/eMy1PGOTce — Formula 1 (@F1) May 14, 2020

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Ferrari, Monakolu genç yetenek Charles Leclerc ile yollarına gelecek sezon da devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 etabı ertelenen veya iptal edilen şampiyonanın, 2020 sezonuna 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.