Ali Koç'tan Obradovic açıklaması: Hocamız Fenerbahçe'nin efsanesidir ve kalmak istediği sürece burası onun evidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeljko Obradovic'in kontrat durumuyla alakalı bilgi veren Koç, futbol takımına ilişkin de açıklamalar yaptı. Koç, şu anda üç teknik adam ile görüştüklerini aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası takımın gündemindeki konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'nun koçu Zeljko Obradovic'in kontrat durumuyla başlayan Koç, "Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Geçtiğimiz sezon belki de en kolay Final Four'lardan biri olacak dedik. Ama eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar nedeniyle sezonu hiç arzu etmediğimiz, hiç de beklemediğimiz şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon, çok kötü şekilde bitti. Yeni sezon için hocamızın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yaptık. Hatta hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içerisinde en iyi kadroyu kurduk. Ama önceki sezonların aksine sezon başlangıcımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde başladı" dedi.

Koç'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Beklentilerimizin tam tersi oldu sezon başlangıcımız ama buna rağmen haftalar içinde biraz toparlanmaya başladık. Türkiye Kupası'nı aldık, EuroLeague'de Play-Off potasına girdik. Tam toparlanıyor derken ertelemeler geldi, iptaller geldi. Belki de biz bu sezon devam edebilseydi takvimler, kimsenin beklemediği şekilde noktalayabilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik. Belki de bu kadar kötü başlangıcın sonu çok farklı olabilirdi.

'İlerleyen günlerde Obradovic ile oturup konuşacağız'

Kendisine de aktardığım gibi bize yaşattığı eşsiz zaferler doğrultusunda bizlerde ve camiada sonsuz kredisi olduğu yönündeydi... Hocamız Fenerbahçe'nin efsanesidir ve burada kalmak istediği sürece burası onun evidir.

olduğu yönündeydi... Bu düşüncelerde değişim olmamıştır ve bunlar da kendisine iletilmiştir. Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi ilettik ama kendisi sezon sonunda gidişata göre değerlendirme yapmanın daha doğru olduğunu belirtti. EuroLeague'den ne karar çıkacağını bilmiyorum ama yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Kendisiyle ilerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir.

'Futbol takımı için 3 farklı hocayla görüşüyoruz'

Şu anda 3 farklı hocayla görüşüyoruz. Yerli ve yabancı. Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyayı iyi bile isimler. Rekabetçi, gençleri kullanan, birden fazla oyun planı olan bir hoca istiyoruz. Bir hocayla anlaşıyorduk ama EURO 2020'nin ertelenmesi işi sekteye uğrattı. Önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Bu süreç bize zaman tanıdı. Transferde daha çok yerli piyasaya yöneliyoruz. İçinde bulunduğumuz sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımızda FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncuları ön plana çıkarıyoruz. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz.

'İndirim görüşmesi yapmadık'

Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık. Biz 91 milyon Lira'dan 72'ye indik. Daha da inmemiz lazım. 50'lere inmemiz lazım. Bu zaman alacaktır. Bütün oyuncularımız 3 milyon euro'nun altında alıyor. Daha da aşağı çekmemiz lazım. Maksimum 2 veya 2.2 verebiliriz. Altyapıya yönelme ve yatırım yapma teşvik edilmelidir.

'Mustafa Cengiz'i ziyaret ettik, Ahmet Nur Çebi'yle konuştuk'

(Beşiktaş Başkanı) Ahmet Nur Çebi'yle konuştum durumunun iyi olduğunu söyledi. Dün de moral vermek için (Galatasaray Başkanı) Mustafa Cengiz'i ziyarete gittik, kendisi morallerin en büyüğünü bize verdi.

'TFF'nin yaklaşımına katılıyorum'