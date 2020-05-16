Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ya biz ortama uyacağız ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birini bulacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık göreviyle ilgili konuşan Koç, "Ya biz ortama uyacağız, ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birilerini bulacağız. Pelikancı yapı denilen bir şey var onların bile hedefi haline gelebiliyorsak, demek ki sistemsel bir sıkıntı var. Meyve veremezsek bu camia kendine en uygun başkanı seçecektir" ifadelerini kullandı.