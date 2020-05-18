Futbolda maçlar seyircisiz oynanırsa kombine kart sahipleri ne yapacak? Bu konuda harekete geçen ilk kulüplerden biri Everton oldu. İngiliz ekibi, kalan beş iç saha maçında haklarını kullanamayacak taraftarlara üç seçenek sundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde taraftarların merak ettiği konulardan biri de kombine kartlar.

NTV'nin haberine göre, takımlarının tüm iç saha maçlarını izlemek için sezonluk bilet alan futbolseverler, maçlar başlasa da kapalı olan tribünler nedeniyle haklarını kullanamayacak.

Kulüpler bu konuda harekete geçmeye başladı. Premier League ekiplerinden Everton, kombine kart sahiplerinin kalan 5 iç saha maçı için kulüpten geri ödeme alabileceğini açıkladı.

Everton taraftarları söz konusu ücreti gelecek sezonun kombine kartları için indirim olarak kullabilecek. Merseyside ekibi, gönüllü taraftarlara geri ödemeyi veya virüsle mücadele vakıflarına bağışlama seçeneği de sundu.

12 Haziran'da maçlara başlamayı planlayan Premier League'de karşılaşmaların tarafsız stadyumlarda seyircisiz oynanması planlanıyor.