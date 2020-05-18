Mbappe'nin Real Madrid hayaline salgın engeli

2020 yazı için beklenen en büyük transfer hamlelerinden biri salgına takıldı. Kylian Mbappe'nin çocukluk hayali olan Real Madrid, Fransız yıldız için yaptığı planları 2021 yazına erteledi.

NTV Spor'un L'Equipe gazetesinden aktardığı habere göre, askıya alınan sezon nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan eflatun-beyazlılar, bonservis rekoru kırılması beklenen Mbappe transferi için girişimlerini dondurdu. İspanyol ekibi, 2022 yazında Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra erecek 21 yaşındaki forvet için 2021 yazını hedefliyor.