Boyata o görüntüyü savundu: Bir öpücük değildi

Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin ile Hoffenheim arasında oynanan maçta ortaya çıkan bazı görüntüler tartışma yarattı.

3-0 Hertha Berlin'in üstünlüğüyle sona eren maçta Dedryck Boyata'nın gol sevinci sosyal mesafeyi ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Gelen tepkiler üzerine Instagram'dan açıklama yapan Boyata yanlış anlaşıldığını söyledi.

Futbolcu, "Bu ne bir öpücüktü ne de bir kutlama. Ellerimi yüzüne koyduğum için özür dilerim. Ona belli başlı şeyler hakkında talimatları aktarıyordum.Tabii ki böyle durumlarda kesinlikle dikkatli olmamız lazım. Kutlama tarzımıza mutlaka bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.