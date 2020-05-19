Galatasaray'dan seyircisiz maçlar için destek kampanyası: Tribünlere taraftar fotoğrafları yerleştirilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılacağı duyurulurken, Galatasaray Kulübü de taraftarlarına yönelik bir kampanya başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından 'Sensiz Olmaz Galatasaray' ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak.

Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak.

Her zaman, #SensizOlmazGalatasaray diyen büyük taraftarımız; şimdi omuz omuza verme zamanı! 🤜🤛



👉 https://t.co/3NlLNqoNfN adresine gir

📸 Fotoğrafını çek, sisteme yükle

🔥 Fotoğrafın, sahamızdaki son 3 maçta tribündeki yerini alsın



Detaylı bilgi 👉 https://t.co/rlkPf7T7e7 pic.twitter.com/lHJdGCqA6c — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020

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Belarus'ta Dynamo Brest benzer bir uygulama yapmıştı

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ligin ertelendiği Avrupa'da maçlara devam eden Belarus'ta Dynamo Brest, Shaktyor Soligorsh ile oynayacağı maç için sanal bilet alan taraftarlarının fotoğraflarını cansız mankenlere asarak, tribünlerde yer almalarını sağlamıştı.

Dynamo Brest Kulübü, Rusya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve İran'dan birçok kişinin sanal bilet aldığını duyurmuştu.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020

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Türk Telekom'da üç maçı kaldı

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 50 puan toplayan sarı-kırmızılılar 53'er puanı bulunan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Galatasaray ligin kalan 8 haftasında 3 kez Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Sarı-kırmızılılar ligin 28. haftasında Gaziantep FK, 30. hafta Trabzonspor ve 33. hafta Göztepe'yi konuk edecek.