Beşiktaş'ta koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Beşiktaş'ta daha önce pozitif sonucu olanlar da dahil olmak üzere kapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Spor kulübünün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."
Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 19, 2020
👉🏻 https://t.co/Nyn8YOU3zd pic.twitter.com/LvmtacGwoK
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)