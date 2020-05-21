İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Enrique: Seyircisiz futbol, kız kardeşinle dans etmekten bile daha üzücü

Enrique, futbolun seyircisiz oynanmasına ilişkin ilginç bir benzetme yaptı.

NTV Spor'un aktardığına göre, Enrique, futbolun seyircisiz oynanmasına dair düşüncelerini "Seyircisiz tribünler önünde oynamak, kız kardeşinle dans etmekten daha üzücü. Almanya'daki bazı maçları izledim ve korkunçtu. Hareketleri, her şeyi duyabilirsiniz ve bu anların samimiyetini kaybedebilirsiniz" sözleriyle dile getirdi.

50 yaşındaki teknik adam, salgın nedeniyle evde geçen sürece futbolun iyi geleceğini belirterek, "Tabii ki futbolun çok büyük bir ekonomik yönünün olduğunu unutmamalıyız. Aynı zamanda insanların bu süreçle daha iyi başa çıkabilmelerine de yardımcı oluyor" dedi.

İngiltere'de bazı futbolcuların salgın nedeniyle endişelerine de değinen Enrique, "Bir oyuncu olarak mümkün olan en kısa sürede sahaya dönmek isterdim. Hiç bir korkum olmazdı" diye konuştu.