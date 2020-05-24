Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara iki gün önce uygulanan koronavirüs testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz" denildi.