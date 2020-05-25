EuroLeague ve EuroCup koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY EuroLeague (Avrupa Ligi) ve EuroCup (Avrupa Kupası) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, EuroLeague yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı açıklandı.

Toplantıda EuroLeague ve EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

İki organizasyonun da 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker'in yer aldığı EuroLeage'de yeni sezonun 1 Ekim, EuroCup'ta ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020

Anadolu Efes'ten açıklama​

Kararın ardından bu sezon lider durumda bulunan Anadolu Efes Spor Klubü, Twitter hesabından açıklama yayınladı:

Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması



Statement of Anadolu Efes Sports Club pic.twitter.com/B8x6Ticn99 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 25, 2020

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