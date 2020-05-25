Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü

Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Aurelio, sarı lacivertli takımın teknik ekibinde göreve başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 25, 2020
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