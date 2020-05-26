Ali Koç: Şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili olarak "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online bayramlaşma töreninde sarı lacivertli camiaya yönelik olarak açıklamalarda bulundu. İptal edilen spor organizasyonlarına değinen Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını değerlendirdi.

Sözlerine "Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine baş sağlığı diliyorum" diye başlayan Koç, devamında Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu" bilgisini verdi.

Koç'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: