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    Ali Koç: Şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili olarak "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online bayramlaşma töreninde sarı lacivertli camiaya yönelik olarak açıklamalarda bulundu. İptal edilen spor organizasyonlarına değinen Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını değerlendirdi.

    Sözlerine "Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine baş sağlığı diliyorum" diye başlayan Koç, devamında Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımız yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu" bilgisini verdi.

    Koç'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • "Spor ekonomisi açısından, aslında benim düşüncem esas olumsuz etkilerini gelecek sezon göreceğiz. Gelecek sezon sponsorların durumu ne olacak, emin değiliz. Muhtelif sponsorlar kapımızı çalıyor şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz. Bu süreçte beklemediğimiz şeyler oluyor. Yayıncı kuruluş, gelecek sezon için neler talep edecek bilmiyoruz.
    • Spor ekonomisi çok etkilenecek. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar camiamız elinden gelen desteği verdi. Biletler, kombineler, Fener Ol'larda biz destek oldular. Gelirimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil ama öncelikli amacımız bu. 40-50 milyon dolardık bir borç indirdik. Yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak.
    • Sportif açıdan bakınca voleybol, basketbol var. EuroLeague iptal edildi, Olimpiyatlar iptal edildi. Pek çok branşta erteleme ve iptaller oldu. Geriye bir tek futbol kalıyordu. Federasyonun verdiği karar zor bir karar. Yurt içinde, dışında tartışmalar var. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Futboldaki iptalin etkisi, diğer sporlar gibi olmayacaktır. Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması. Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran'dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz.
    • Ülke açısından bakarsak; ülkemiz açısından zor bir süreç. Ülkemiz, çok iyi bir performans sergiledi. Bilhassa sağlığı yönetme açısından. Ülke olarak iyi bir sınav verdik. Ülkemizin kutuplaştığı ortamda değerler silsilesine, zincirlerine Türk halkı olarak imza attık. Gönül ister ki bunun devam etmesi. Sağlık konusunda salgın sürecini iyi yönettik. Sağlık Bakanımızın göstermiş olduğu liderlik, TV'lerde bizi bilgilendirmesi, tane tane anlatması, herkesin anlayacağı dilde anlatması, sakinleştirmesi, umut vermesi çok güzel bir liderlik örneği oldu. Sağlık altyapımız, çalışanlarımız, yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğunu bu salgında yaşadık. Devlet ve millet olarak iyi imtihan verdik ama rehavete kapılmamak lazım. Nispeten kontrol altına alınsa da tamamen bitmedi. Devletimizin işlerini zorlaştırmadan yapılan uyarılara uymamız gerekiyor. Büyük resme bakınca da ülke olarak böyle yaptık."
    Etiketler:
    Süper Lig, Koronavirüs, Fenerbahçe, Ali Koç
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    Kepenklerin uzun bir süredir kapalı olması ile grafitilerin dikkat çekmeye başladığını söyleyen grafiti sanatçısı Ulaş Çelik, “Dükkanlar kapatıldığı zaman grafiti sanatçıları kepenklerini boyuyor. Haliyle bulunduğumuz durumdan dolayı dükkanlar açılamadığı için grafitiler daha çok dikkat çekmeye başladı. Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Grafiticiler için biraz avantajı oldu. Arkadaşlarımız bu ıssızlıktan yararlanıp çalışmalarını hızlandırdılar. Mesela ülkelerde kültürel farklılık bir zenginlikse grafiti açısından da ben her kepenkte başka sanatçıların çalışmasının olmasını tercih ederdim. Bir kepenk gördüğüm zaman ben şahsen düzgün ve düzenli bir kepenkse istenmediği takdirde üzerine grafiti yapmak istemiyorum. Pis izbe bir alanı grafitilerle güzelleştirmek bana daha cazip geliyor” ifadelerini kulllandı.
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